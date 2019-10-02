Свидетель по делу Оганесяна таинственно исчез во время заседания

Свидетель по делу Оганесяна таинственно исчез во время заседания
Судебное следствие по делу бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна продолжается. Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

В Куйбышевском районном суде рассматривается дело бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна. Начались выступления свидетелей.

Первые двое были не знакомы с фигурантами, к ним у сторон было мало вопросов. Трех из фигурантов опознал Сергей Белов, бывший замдиректора по строительству компании «Инжтрансстрой-СПб». В результате он назвал Марата Мелсовича, Василия Сливкина и Александра Янчика.

В ходе суда планировали также допросить главу компании «Единые решения» Владимира Артеева. Год назад фигуранту дела о мошенничестве смягчили меру пресечения, теперь он находится под домашним арестом.

Владимир Артеев несколько часов томился в коридоре, но к моменту приглашения в зал – исчез. Фигуранта искали по коридорам и лестницам, но поиски оказались безрезультатны. Когда заседание подошло к концу, вышедшие участники увидели в коридоре томившегося Артеева. Он заверил, что никуда не выходил.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что процесс Марата Оганесяна откладывали. Один из адвокатов болел. Бывшего вице-губернатора города задержали по подозрению в мошенничестве при строительстве стадиона «Зенит-Арена».

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Свидетель по делу Оганесяна таинственно исчез во время заседания
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