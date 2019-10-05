Сегодня в Выборге проходит Марафон скандинавской ходьбы

В субботу, 5 октября, в Выборге состоится Марафон скандинавской ходьбы, в котором могут принять участие все желающие.

Соревнования проходят на городском стадионе «Авангард» в рамках мероприятия «Марафон долголетия-2019». Участники соревнования должны будут преодолеть две дистанции протяженностью три и шесть километров.

Также у тех, кто хочет попробовать свои силы в скандинавской ходьбе, будет возможность сделать это в лайт-режиме: время прохождения подсчитываться не будет. Необходимый спортинвентарь можно принести с собой или получить на месте проведения мероприятия бесплатно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в следующем году на автодроме «Игора-драйв» под Петербургом состоится этап немецкой гонки DTM. Контракт между владельцами автодрома и организаторами соревнований уже подписан.