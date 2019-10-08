Россияне раскупили все путевки в Турцию на октябрь

Отели переполнены и больше не могут принимать гостей. Туристам придется искать другое место для отдыха.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Обо всем сообщает «Интерфакс», ссылаясь на агентство «Интурист». На данный момент все путевки в Анталью раскуплены, а в отелях на ближайший месяц мест нет, уверяют эксперты. Такого ажиотажа не ожидал никто – курорту удалось побить собственный рекорд. В 2019 году, по сравнению с октябрем прошлого года, россияне купили на 20% больше путевок. В стране даже были бы готово организовать дополнительные самолеты, но людей просто некуда селить.

К слову, лето тоже выдалось для Турции удачным – с начала года по 22 августа страну посетили более 30 миллионов человек, желающих погреться на солнышке.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самолет, летевший из России в Турцию, вернулся из-за дебошира. Пьяный мужчина приставал к другим пассажирам и создавал опасную для продолжения полета ситуацию.