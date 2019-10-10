Кудашов: «К СКА возвращается игра, но реализация моментов и удача отвернулись от нас»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги матч против «Автомобилиста».

«Тяжелая игра. В последних матчах начала возвращаться игра, но реализация моментов и удача пока отвернулись от нас. Наша задача – все это вернуть», — отметил главный тренер, сообщает Sports.ru.

Напомним, 10 октября СКА дома одержал победу над «Автомобилистом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Авторами заброшенных шайб в составе СКА стали Йори Лехтеря и Артем Зуб. У гостей отличились Питер Холланд. Следующий матч состоится 13 октября. СКА встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вратарь СКА Магнус Хелльберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».