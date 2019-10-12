Церковный считает, что Евролига нужна Петербургу, а не «Зениту»

Церковный считает, что Евролига нужна Петербургу, а не &#171;Зениту&#187;
Гендиректор баскетбольного клуба "Зенит" Александр Церковный. Фото: basket.fc-zenit.ru

Гендиректор баскетбольного клуба «Зенит» из Петербурга Александр Церковный считает, что в первую очередь Евролига требуется не команде, а Северной столице.

В этом сезоне «Зенит» получил уайлд-кард и стал третьим клубом из России в Евролиге. В пятницу во втором туре регулярного чемпионата «Зенит» принял «Барселону в своем первом домашнем мачте в турнире. Игра закончилась со счетом 63:87 в пользу испанцев.

По словам Церковного, которые приводит РИА Новости, для сине-бело-голубых в этом сезоне каждая игра является проверкой, поскольку новички Евролиги часто заваливали чемпионат в погоне за результатом в еврокубке. Он заявил, что Евролига нужна не столько «Зениту», сколько самому Петербургу. «Что может быть лучше, чем игра-открытие сезона с «Барселоной», — добавил он.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Зенит» уступил «Барселоне» в первом домашнем матче Евролиги.

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