Стартовала продажа билетов на матч «Зенит» — «Томь»

Петербургский клуб открыл продажу билетов на 1/8 Кубка России. В этом туре сине-бело-голубые встретятся с игроками «Томи».

Информация о старте продаж появилась сегодня, 12 октября, на официальном сайте футбольного клуба. «Зенит» сыграет с «Томью» в среду, 30 октября. Петербургские футболисты примут томских соперников на стадионе «Газпром Арена», игра начнется в 20:00 по московскому времени.

На данный момент в продаже доступны самые дешевые билеты на матч, всего лишь за 100 рублей. Цена наиболее дорогого билета значительно выше, она составляет 20 100 рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что баскетбольная команда «Зенит» дебютировала в матче Евролиги, который прошел на территории Петербурга. Спортсмены сразились с «Барселоной». Несмотря на то, что победа досталась соперникам, факт проведения матча в Северной столице является важным шагом вперед для популяризации этого вида спорта в России.