Стартовала продажа билетов на матч «Зенит» — «Томь»

Стартовала продажа билетов на матч &#171;Зенит&#187; &#8212; &#171;Томь&#187;
Матч пройдет на "Газпром Арене". Фото: ФК "Зенит"

Петербургский клуб открыл продажу билетов на 1/8 Кубка России. В этом туре сине-бело-голубые встретятся с игроками «Томи».

Информация о старте продаж появилась сегодня, 12 октября, на официальном сайте футбольного клуба. «Зенит» сыграет с «Томью» в среду, 30 октября. Петербургские футболисты примут томских соперников на стадионе «Газпром Арена», игра начнется в 20:00 по московскому времени.

На данный момент в продаже доступны самые дешевые билеты на матч, всего лишь за 100 рублей. Цена наиболее дорогого билета значительно выше, она составляет 20 100 рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что баскетбольная команда «Зенит» дебютировала в матче Евролиги, который прошел на территории Петербурга. Спортсмены сразились с «Барселоной». Несмотря на то, что победа досталась соперникам, факт проведения матча в Северной столице является важным шагом вперед для популяризации этого вида спорта в России.

"Зенит" кубок россии новости спорт старт продаж томь футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Милонова ужаснула градостроительная политика Петербурга
Губернатор Иркутской области прокомментировал повышение своей зарплаты
Четыре человека стали жертвами стрельбы в Нью-Йорке
Стартовала продажа билетов на матч «Зенит» — «Томь»
В Петербурге возле консульства Турции задержали пикетчика
Уровень воды в Неве поднялся до опасных значений
Баскетболисты «Зенита» впервые в истории приняли матч Евролиги
Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»