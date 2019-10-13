Полиция установила личность водителя, насмерть сбившего пешехода

В Волховском районе Лнобласти сотрудники правопорядка установили водителя, насмерть сбившего пешехода.

Трагический инцидент произошел в субботу ночью, 12 октября, на 90 км. а/д «Зуево — Новая Ладога» в дер. Вындин Остров. 41-летний мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда на него наехал легковой автомобиль. Останавливаться водитель не стал.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, пешеход скончался на месте от полученных повреждений.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль участника ДТП. Оказалось, что «Мерседес» принадлежит 49-летней жительнице республики Карелия.

На иномарки были обнаружены следы аварии. Возбуждено уголовное дело.

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