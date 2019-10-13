США случайно помогли России стать сильнее

Политика Соединенных Штатов ненамеренно привела к усилению российской экономики. Речь идет об энергетическом секторе.

Одним из примеров таких политических решений стали американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Как сообщает издание National Interest, нефть приведенных стран схожа по ряду параметров, из-за чего бывшие партнеры Каракаса и Тегерана перешли на российский ресурс. Это произошло после введения ограничений.

Другим случаем помощи издание называет торговую войну между Китаем и США, которая позволила России закрепиться на Китайском рынке. После наложения КНР ответных ограничительных тарифов китайские энергокомпании стали покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.

Кроме того, в 2016 году РФ обогнала Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти в Китай, а также стала крупнейшим нефтяным партнером Пекина.

Как подчеркивает издание, в настоящем году Китай займет второе место по объемам закупки российского газа.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возможном падении цен на нефть в США. Такое мнение выразили в Министерстве энергетики.