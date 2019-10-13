В Ленобласти неосторожный водитель сбил насмерть медвежонка

В Кингисеппсоком районе Ленобласти водитель сбил насмерть маленького медведя. Инцидент произошел сегодня, 13 октября, на трассе недалеко от деревни Маттия в сторону порта Усть-Луга.

Со слов очевидцев в сообществе «Дорожный контроль», все случилось около 9 утра. Водитель скрылся с места происшествия, оставив животное лежать на дороге.

На опубликованных кадрах в соцсети «Вконтакте» видно, что медведь был еще маленьким.

«Какой медведь, это же вообще маленький мишка», — написал пользователь.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что 50-летняя женщина погибла от нападения медведя. Растерзанное тело обнаружили в лесу, одна рука была оторвана.