Насадка, превращающая iPhone X в iPhone 11 взрывает соцсети

Насадка, превращающая iPhone X в iPhone 11 взрывает соцсети
Новинка очень популярна среди обладателей iPhone Фото: Reactor

Необычный способ превратить старую модель смартфона в более новую набирает популярность.

Компания Mobiltelefon выпустила насадку, а точнее накладку, которая визуально превращает iPhone X в iPhone 11 Pro. Новый аксессуар выглядит, как тройная камера: два отверстия для уже существующих двух камер и третья камера-муляж. Так, одним простым движением вы превращаете смартфон старой модели в более новый.

Накладка приклеивается к задней панели смартфона на камеру. Помимо дополнения третьей ненастоящей камерой, новинка выполняет и защитную функцию — ограждает от повреждений настоящие линзы.

С такой наклейкой смартфон выглядит натурально, его не отличить от настоящего iPhone 11 Pro.

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Насадка, превращающая iPhone X в iPhone 11 взрывает соцсети
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