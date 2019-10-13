Медведев поздравил сборную РФ с выходом на Евро-2020

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил национальную сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

«Кипр — Россия — 0:5! Поздравляю футбольную сборную с выходом на чемпионат Европы — 2020. Ждем такой же красивой игры в следующем году!», — написал премьер- министр на своей странице в Twitter.

Напомним,13 октября сборная России завоевала путевку на Евро-2020, разгромив в 8-м туре квалификации Кипр. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Встреча прошла в Никосии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Газпром Арена» поздравила сборную России с победой над Кипром и выходом на Евро-2020.