Рамзан Кадыров: «Сборная России подарила праздник миллионам болельщиков»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российскую сборную, главного тренера национальной команды Станислава Черчесова и болельщиков с выходом в финальную часть Евро-2020.

«Сборная России по футболу подарила миллионам болельщиков большой праздник. Сегодня в Никосии она нанесла сокрушительное поражение команде Кипра и обеспечила выход на Евро-2020!», — написал Кадыров в Telegram.

Напомним, 13 октября российская сборная завоевала путевку на Евро-2020, разгромив в 8-м туре квалификации Кипр. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной России. Встреча прошла в Никосии. После восьми туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, имея в своем активе 21 очка. Россия гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова отстают от лидера группы — Бельгии всего на три очка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что нападающий сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 над Кипром.