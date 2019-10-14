Девушка за рулем Audi влетела в припаркованный автомобиль в Гатчине

Девушка за рулем Audi влетела в припаркованный автомобиль в Гатчине
Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Фото: vk.com

Авария с участием двух автомобилей произошла вечером 13 октября в Гатчине. Как сообщают очевидцы, одного пострадавшего госпитализировали.

Все произошло возле продуктового магазина «Дикси», находящегося по адресу улица Генерала Кныша, 11. Как сообщают очевидцы в группе «Авто Гатчина» в социальной сети «ВКонтакте», иномарка, за рулем которой находилась девушка, врезалась в припаркованный на обочине автомобиль. Пользователи также отметили, что виновницу аварии госпитализировали с травмой головы.

Судя по фотографиям, оба автомобиля получили серьезные повреждения. Также заметно, что на место выезжала бригада скорой помощи.

Позже в правоохранительных органах уточнили, что девушка была за рулем Audi. В припаркованный Chevrolet Lacetti она врезалась по неизвестной причине.

Фото: vk.com

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Девушка за рулем Audi влетела в припаркованный автомобиль в Гатчине
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