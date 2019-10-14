Под Тосно водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся

Под колесами автомобиля, за рулем которого был неизвестный водитель, погибла пожилая женщина в Тосненском районе Ленобласти 13 октября.

Смертельное ДТП произошло воскресным вечером 13 октября на 89 км автомобильной дороги «Павлово — Мга — Любань — Луга». Об этом сообщает «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель, личность которого остается неустановленной, наехал на 61-летнюю женщину-пешехода.

Пострадавшая скончалась на месте от травм, несовместимых с жизнью. Сбивший пенсионерку автомобиль скрылся с места ДТП.

Отмечается, что авария произошла в половину восьмого вечера на слабоосвещенном участке дороги. Погибшая оказалась на трассе в темной одежде без светоотражающих элементов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мусоровоз сбил пенсионера на углу Придорожной аллеи и Есенина.