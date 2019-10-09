Мусоровоз сбил пенсионера на углу Придорожной аллеи и Есенина

Мусоровоз сбил пенсионера на углу Придорожной аллеи и Есенина
Пенсионера госпитализировали. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 9 октября в Выборгском районе Петербурга мусоровоз наехал на пожилого мужчину.

По словам очевидцев, пенсионер попал под колеса мусоровоза на углу Придорожной аллеи и улицы Есенина. Как утверждают очевидцы, пенсионера сбили на пешеходной зоне.

На место происшествия приехала скорая и два наряда ДПС.

До их приезда рядом с пожилым мужчиной находились свидетели произошедшего. По предварительной информации, у него перелом и множество ушибов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествии. Водитель иномарки насмерть сбил трехлетнюю девочку.

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