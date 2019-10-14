С петербургских улиц вывезли 2,6 тонн загрязнений

С улиц Петербурга за минувшую неделю убрали 2,6 тыс. тонн грязи. С 7 по 13 октября с городских улиц было вывезено 2,3 тыс. тонн смета и 313 тонн мусора.

Как сообщили в комитете по благоустройству, за обозначенное время дворники отработали более 8,2 тыс. смен, а спецтехника – 5 тыс. смен.

Пока позволяют погодные условия, работники используют воду для влажной уборки. Так, на дороги вылили 17,5 тыс. кубометров воды.

Сегодня, 14 октября, в Северной столице трудятся 978 дворников и 393 машин.

Ранее в GazetaSPb сообщали, сколько мусора было вывезено из города в сентябре. Об этом рассказали в городской администрации.