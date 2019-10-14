Бюджет ОМС в Петербурге в 2020 году составит 119 млрд рублей

В следующем году на обязательное медицинское страхование в Северной столице будет потрачено 119 млрд рублей. Значительная часть средств ОМС пойдет на помощь онкобольным.

Как сообщает руководитель территориального фонда ОМС Александр Кужель на заседании Смольного 14 октября, более 90 млрд рублей поступит в городской бюджет ОМС из федерального фонда. При этом на каждого застрахованного жителя Петербурга будет выделено 18,9 тыс. рублей. Отмечается, что всего застрахованы 5,7 млн горожан.

Кужель отметил, что онкология является приоритетной в сфере финансирования в 2020 году. На помощь онкобольным будет выделено 10,9 млрд рублей.

На следующий год в бюджет ОМС заложено почти 45 млн обращений в поликлиники, более 1,5 млн вызовов бригады скорой помощи, а также более 1 млн госпитализаций.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербургский бюджет за 9 месяцев освоили на 66%.