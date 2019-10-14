Сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

Сборная Украины обыграла Португалию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:1).

Матч прошел на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и закончился со счетом 2:1 в пользу сборной Украины.

Голами в составе сборной Украины отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, у португальцев отличился нападающий Криштиану Роналду (с пенальти). Благодаря этой победе Украина досрочно вышла на Евро-2020.

Напомним, 13 октября сборная России обыграла команду Кипра в матче восьмого тура отбора на Евро-2020. Одолеть противника сборная смогла с разгромным счетом 5:0. Теперь команда гарантировала себе выход на чемпионат, хотя до конца цикла еще два тура. Такое произошло впервые в истории России. Это седьмая победа сборной подряд, и это тоже рекорд для сборной — в последний раз россияне достигали такого успеха в серии в 1995 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дзюба и Черышев признаны лучшими футболистами сборной России в октябре.