Пункты сбора вторсырья появятся в Ленинградской области

По поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко будет апробирована система сбора у населения твердых коммунальных отходов, годных к переработке.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в одном из районов Ленобласти откроют пункт приема твердых отходов. В частности, речь идет о стеклянной таре и пластиковых бутылках. Сейчас правительство решает где разместить подобную площадку. С начала ноября также будет запущен в режиме тестирования проект по двухфракционному сбору мусора в Приозерском районе.

Предназначенные для раздельного накопления отходов контейнерные площадки будут оборудованы в городах района. Впоследствии пищевые и «сухие» отходы из емкостей будут отвозить на полигон, находящийся недалеко от поселка Тракторное. Оставшиеся отходы отправят на сортировку, где их разделят на фракции.

В случае, если проект окажется успешным, его распространят по другим района области.

Ранее GazetaSPb сообщала, что против идеи раздельного сбора мусора выступили 72% россиян.