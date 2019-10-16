В Пикалево собирают вещи для девочки, осиротевшей в пожаре

Вещи девочки и её семьи сгорели в пожаре. Скриншот: lentv24.ru.

Вещи девочки и её семьи сгорели в пожаре. Скриншот: lentv24.ru.

В Ленинградской области жители Пикалево собирают вещи для шестилетней девочки. Она стала сиротой после пожара в доме.

Из огня ценой своей жизни ребенка спас отец. Сейчас девочка находится в больнице. Врачи оценивают её состояние как удовлетворительное, сообщает lentv24.ru.

Пожар начался ночью. Пламя, по словам очевидцев, объяло дом в считанные минуты. Когда семья проснулась, было уже слишком поздно. Разбив окно, отец выбросил дочь на улицу. Родителям выбраться из дома не удалось.

Местные жители несут цветы на пепелище и собирают вещи. Одежду и школьные принадлежности принимают во всех садах и школах. Соседи также оказывают финансовую помощь.

У пострадавшей девочки остались две бабушки, 18-летний брат и пес Джек.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о пожаре в детском магазине на пересечении Брестского и Захарова. Здание загорелось в ночь с 15 на 16 октября.