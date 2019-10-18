В пожарных частях Петербурга высадили тысячи тюльпанов

Более двух тысяч тюльпанов высадили на территории пожарных частей, подведомственных правительству Петербурга.

Посадку цветов организовали в рамках месячника по благоустройству. Ожидается, что тюльпаны взойдут весной и станут отличительным знаком пожарных частей города.

«Несмотря на то, что пожарные части, по сути, закрытие объекты, но их часто посещают с экскурсиями, в том числе дети», — отметила председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

На территории пожарных частей в рамках месячника установили скамейки, посадили деревья и провели уборку. Всего в ведомстве комитета по вопросам законности находится 21 пожарная часть.

В День благоустройства, 19 октября, представители комитета намерены осмотреть пожарные части и отметить лучшие в благоустройстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что осенний месячник по уборке и благоустройству стартовал 1 октября.