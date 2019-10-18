250 полицейских с собаками обыскивают Сенной рынок

250 полицейских с собаками обыскивают Сенной рынок
Полиция обеспокоена тем, что этнические группы не оказывают содействия правоохранительным органам. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Сотни полицейских со служебными собаками проводят рейды в местах скопления мигрантов из ближнего зарубежья.

Оперативные мероприятия проводятся по следам массовой драки, произошедшей на Апраксином дворе 14 сентября. Сегодня, 18 октября, 250 оперативников и 4 собаки провели рейды по территории Сенного рынка и гипермаркета «Народный».

Правоохранительные органы разыскивают четырех зачинщиков массового столкновения, один из виновников беспорядка уже найден. В рейде приняли участие сотрудники ОМОН, СОБРа, Управления по вопросам миграции, Управления по контролю за оборотом наркотиков, МВД, ФСБ и ГИБДД. Кроме того, к поискам присоединились четверо сотрудников кинологической службы.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после драки у Апраксина двора в полицию были доставлены 43 нелегальных мигранта.

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