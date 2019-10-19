В Ленобласть под колесами машины скончался житель Волосовского района

Отечественный автомобиль ​​​​​​​«ВАЗ 21104» насмерть сбил мужчину на автодороге «Гатчина — Ополье» в Волосовском районе Ленобласти.

Все произошло в пятничный вечер 18 октября на 62 километре трассы «Гатчина — Ополье» . Автомобиль совершил наезд на 55-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. Авария произошла в темное время суток. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Обо всем сообщают в управлении ГИБДД по региону. Фото с места ДТП опубликованы в группе «Дорожный инспектор».

Сотрудники правоохранительных органов проверяют детали дорожно-транспортного происшествия.

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