В Ленобласть под колесами машины скончался житель Волосовского района

В Ленобласть под колесами машины скончался житель Волосовского района
Место ДТП. Фото: vk.com

Отечественный автомобиль ​​​​​​​«ВАЗ 21104» насмерть сбил мужчину на автодороге «Гатчина — Ополье» в Волосовском районе Ленобласти.

Все произошло в пятничный вечер 18 октября на 62 километре трассы «Гатчина — Ополье» . Автомобиль совершил наезд на 55-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. Авария произошла в темное время суток. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Обо всем сообщают в управлении ГИБДД по региону. Фото с места ДТП опубликованы в группе «Дорожный инспектор».

Сотрудники правоохранительных органов проверяют детали дорожно-транспортного происшествия.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Пискаревском проспекте пьяный водитель иномарки заехал под грузовик.

авария ленобласть наезд на пешехода смертельное ДТП
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет совершил экстренную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе
Утром в Могилево спасатели потушили полыхающий частный дом
Жители Мурино обнаружили колдовские вещи на перекрестке
В Петербурге ушел из жизни генерал-майор полиции Константин Власов
Мужчина лишился Land Rover Discovery во Всеволожском районе
Сегодня на «Газпром Арене» пройдет матч «Зенит» — ...
Мужчина похитил у хозяйки квартиры деньги и украшения на Богатырском проспекте
В Московском районе задержан угонщик Jaguar, попытавшийся скрыться в лесу