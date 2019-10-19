«Зенит» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

«Зенит» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

«Зенит» разгромил «Ростов» в рамках 13-го тура чемпионата России.

Матч закончился со счетом 6:1 в пользу «Зенита».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче против «Ростова». Во втором тайме форвард пробил в левый угол, вратарь «Ростова» угадал, но мяч от него зашел в ворота.

Во первом тайме Дзюба оформил дубль. Он также отметился ассистом в эпизоде с голом Сердана Азмуна.

Таким образом, Артем Дзюба забил три гола в матче с «Ростовом».

Отметим также, что во втором тайме Караваев забил дебютный гол за «Зенит».

«Зенит» с 29 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Матч прошел на «Газпром Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 над Кипром.

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