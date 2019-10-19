Дзюба стал первым игроком в этом сезоне РПЛ, оформившим хет-трик

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил три гола в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» .

Таким образом, Дзюба стал первым игроком в этом сезоне РПЛ, оформившим хет-трик.

Последний раз форвард забивал три мяча в августе прошлого года в матче ЛЕ ( с минским «Динамо»), а в чемпионате последний раз Дзюба оформил хет-трик в июле 2013 года, когда он выступал за «Ростов»( в матче с «Томью»).

Напомним, сегодня петербургский «Зенит» разгромил «Ростов» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу «Зенита». «Зенит» с 29 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Матч прошел на «Газпром Арене».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче отборочного раунда Евро-2020 над Кипром.