Иномарка въехала в стену жилого дома на Выборгской набережной

Иномарка въехала в стену жилого дома на Выборгской набережной
Половина машины превратилась в груду металла. Фото: vk.com/dorinspb

В Выборгском районе Петербурга сегодня ночью, 20 октября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все случилось около 3:40. 32-летний водитель, управляющий автомобилем марки Ford Focus, въехал в стену жилого дома №59 по Выборгской набережной. В результате столкновения мужчину увезли в больницу.

Кадры с места ДТП появились в группе «Дорожный инспектор». На них видно, что автомобиль сильно пострадал, сработали подушки безопасности.

По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании злоумышленника, который опустошил кассу магазина. Житель является безработным.

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