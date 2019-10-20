Иномарка въехала в стену жилого дома на Выборгской набережной

В Выборгском районе Петербурга сегодня ночью, 20 октября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все случилось около 3:40. 32-летний водитель, управляющий автомобилем марки Ford Focus, въехал в стену жилого дома №59 по Выборгской набережной. В результате столкновения мужчину увезли в больницу.

Кадры с места ДТП появились в группе «Дорожный инспектор». На них видно, что автомобиль сильно пострадал, сработали подушки безопасности.

По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании злоумышленника, который опустошил кассу магазина. Житель является безработным.