Кадыров готов выделить места на кладбище террористам из Сирии

Кадыров готов выделить места на кладбище террористам из Сирии
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Чечня готова противостоять террористам сирийским террористам, которые могут попасть на территорию Кавказа. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

По словам Кадырова, Чечня готова на многое ради безопасности российских регионов. Глава республики заявил, что они уже создали спецотряды по борьбе с сирийскими боевиками.

«Мы с удовольствием их примем. Будут ли это билеты в театр или место на кладбище – это еще неизвестно», — пошутил Кадыров в эфире программы «Большая игра».

Он также выразил уверенность, что существование террористических организаций продолжится до тех пор, пока Запад не изменит свою политику. По его словам, страны Запада хотят развалить наше суверенное государство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кадыров поздравил российскую сборную с выходом на Евро-2020.

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