СКА опустился на 5-е место на Западной конференции

Петербургский хоккейный клуб СКА опустился на 5-е место в таблице Западной конференции.

Подопечных Алексея Кудашова обошло московское «Динамо», одержавшее победу в матче с «Амуром» (5:1). СКА набрал 24 балла.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, в Ледовом СКА проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги со счетом 2:3. Отметим, что армейцы потерпели поражения в шести из последних восьми матчей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Спартака» Олег Знарок, который прокомментировал победу в матче с петербургским СКА. Олег Знарок тренировал СКА с 2016 по 2018 гг. Вместе с петербургским клубом он выиграл Кубок Гагарина.