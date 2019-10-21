Стали известны подробности убийства в доме «Тарзана»

Раскрыты подробности жестокого убийства, произошедшего в доме Рона Эли, звезды сериала «Тарзан» 1960-х годов.

Жертвой преступника стала жена 88-летнего актера, 62-летняя Валери Лундин Эли. В зверском убийстве, — злоумышленник зарезал пожилую женщину, — подозревается её 30-летний сын, Элис Кэмерон.

Он считался главным подозреваемым, однако полицейские застрелили Элиса, когда пытались арестовать его на ранчо Хоуп, которое находится в пригороде Санта-Барбары.

Самого Рона Эли, который не пострадал, доставили в больницу в целях безопасности. Однако причины семейного конфликта, который привел к такой драматической развязке, не озвучиваются.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о происшествии в особняке звезды американского сериала. Изначально полиция подозревала в убийстве актера.