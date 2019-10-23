Россия списала $20 млрд долгов странам Африки

Путин заявил, что Москва приняла участие в инициативе по облегчению долгового бремени нескольких государств.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем сообщает РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании экономического форума «Россия-Африка» в Сочи. Он рассказал, что Россия списала странам Африки долги в размере 20 миллиардов долларов. Инициаторами стала не только Москва, но и ряд других государств. Программа должна помочь Африке восстановить экономику.

«В прошлый раз тоже двадцатку торчали. Может и ипотеку Россиянам простит или ЖКХ», — негодует один из пользователей «Вконтакте».

«А нашим старикам за долг в 1000 рублей газ отключают», — пишет другая пользовательница.

«Богато живем, всем все прощаем», — соглашается третий.

Кажется, россияне восприняли новость негативно.

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