В России хотят запретить отключать отопление и воду из-за долгов

С предложением выступил один из депутатов Госдумы, который внес соответствующий документ на рассмотрение.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. С документов можно ознакомиться на сайте Госдумы. Автором стал член фракции КПРФ Алексей Куринный, который хочет, чтобы должникам перестали отключать отопление и воду за неуплату этих коммунальных услуг. Он убежден, что это нарушает право россиян на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях. Депутат Госдумы отметил, что в случае принятие поправок никаких расходов с государства не потребуется.

Напоминаем, что с каждым годом все больше россиян становятся должниками. За первый квартал 2019 года сумма долга увеличилась более чем на 1,1 триллион рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Россия списала $20 млрд долгов странам Африки. Путин заявил, что Москва приняла участие в инициативе по облегчению долгового бремени нескольких государств.