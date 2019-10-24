На днях Турку в Петербурге Беглов встретился с Арве

В Петербурге проходят дни Турку. В связи с этим губернатор Александр Беглов встретился с мэром Турку госпожой Минной Арве.

Встреча прошла в Смольном. В состав финской делегации вошли председатель Совета городских уполномоченных Элина Рантанен, председатель правительства Турку Лаури Каттелус, а также представители деловых, научных и образовательных кругов.

«Нашей дружбе в этом году исполняется 66 лет», — напомнил Беглов.

Турку был первым городом-побратимом Петербурга. На встрече в Смольном обсудили сотрудничество двух городов в сферах образования и охраны окружающей среды.

В рамках Дней Турку в Петербурге организуют VI российско-финский симпозиум «Современные тренды по разработке лекарственных средств», а также тематические круглые столы. Стороны обсудят программу «Умный город», туризм, изменение климата и другое.

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