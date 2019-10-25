Во Всеволожском районе спасатели разыскивают женщину по имени Людмила Антонова

С информацией о местонахождении пропавшей можно обратиться по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Фото: https://vk.com/lizaalert_piter

С информацией о местонахождении пропавшей можно обратиться по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Фото: https://vk.com/lizaalert_piter

Члены спасательно-поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую во Всеволожском районе Ленобласти пенсионерку Людмилу Антонову.

Информацию о поиске участники объединения опубликовали на официальной странице «Лизы Алерт» «Вконтакте». Добровольцы сообщили о поисках в четверг, 24 октября. 69-летнюю женщину разыскивают на территории Всеволожска, а также поселка имени Морозова.

Антонова Людмила Павловна пропала в воскресенье, 20 октября, 2019 года. Её местонахождение в течение пяти дней остается неизвестным. Пенсионерка была одета в темно-синий пуховик, коричневые брюки, зеленую шапку, черные ботинки. Особые приметы пропавшей: рост — 160 см, худощавое телосложение, глаза голубые; волосы седые, до плеч.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о поисках пропавшего экс-главы поискового отряда «Экстремум».