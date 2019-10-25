Спасатели тушат пожар в квартире на Морской Пехоты

В Кировском районе Петербурга спасатели тушат полыхающую квартиру. Со слов очевидцев, возгорание произошло сегодня днем, 25 октября, в жилом доме на улице Морской Пехоты.

«Горит квартира на 3 этаже», — написал подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи также опубликовали видеозапись с места происшествия. На кадрах, сделанных из соседнего дома, видно, как из окна валит густой дым. К месту происшествия прибыли две пожарных машины.

Причины возгорания и сведения о возможных пострадавших уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовой аварии на Шпалерной. Участниками ДТП стали пять автомобилей.