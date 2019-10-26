На Сенной площади трамвай раскурочил иномарку

В Петербурге на Сенной площади легковой автомобиль не успел «проскочить» перед проезжающим ретротрамваем «Первый туристический».

Авария случилась сегодня днем, 26 октября. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург видно», что машина марки Nissan получила множественные повреждения.

«Нисанов много, а трамвай такой один», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с маршруткой. Водитель поспешил пересечь перекресток, в результате чего влетел в легковой автомобиль.