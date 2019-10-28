В СНГ может появиться фестиваль наподобие «Евровидения»

Музыкальный фестиваль популярной музыки, подобный международному песенному конкурсу «Евровидение», может появиться в СНГ.
Об этом заявил народный артист России Игорь Крутой.
Планируется, что первый такой фестиваль может состояться уже в 2020 году.
«Слишком политизировано сейчас голосование «Евровидения». Прозвучали предложения, чтоб состоялся такой конкурс, с разных сторон», — рассказал Игорь Крутой, сообщает ТАСС.
Площадкой для проведения первого такого фестиваля, возможно, станет Алма-Ата.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после победы представителя Нидерландов в песенном конкурсе «Евровидение-2019», сразу несколько голландских городов подала заявку на проведение конкурса, однако право досталось Роттердаму.