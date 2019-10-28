В СНГ может появиться фестиваль наподобие «Евровидения»

В СНГ может появиться фестиваль наподобие &#171;Евровидения&#187;
Планируется, что первый такой фестиваль может состояться уже в 2020 году.Фото: Pixabay

Музыкальный фестиваль популярной музыки, подобный международному песенному конкурсу «Евровидение», может появиться в СНГ.

Об этом заявил народный артист России Игорь Крутой.

Планируется, что первый такой фестиваль может состояться уже в 2020 году.

«Слишком политизировано сейчас голосование «Евровидения». Прозвучали предложения, чтоб состоялся такой конкурс, с разных сторон», — рассказал Игорь Крутой, сообщает ТАСС.

Площадкой для проведения первого такого фестиваля, возможно, станет Алма-Ата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после победы представителя Нидерландов в песенном конкурсе «Евровидение-2019», сразу несколько голландских городов подала заявку на проведение конкурса, однако право досталось Роттердаму.

евровидение Игорь крутой музыка фестивали
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бузова показала загорелое тело в купальнике
В СНГ может появиться фестиваль наподобие «Евровидения»
Данила Козловский может впервые стать отцом
Без вести пропавшую семью в Томской области нашли
За статуэтки «Золотой Трезини» поборются 350 номинантов
Водители ищут номера после потопа в Мурино
Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Водителя перевернувшейся на Десантников маршрутки арестовали еще на пять суток