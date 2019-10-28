Компания Mail.Ru Group запустит суперприложение на базе «ВКонтакте»

Соцсеть фактически является супераппом, так как связывает пользователей на одной платформе. Фото: Pixabay

Соцсеть фактически является супераппом, так как связывает пользователей на одной платформе. Фото: Pixabay

Социальная сеть «ВКонтакте» может превратиться в суперприложение, в котором появятся новые функции. Инициатором нововведения стала компания Mail.Ru Group.

Представитили Mail.Ru Group заверили, что соцсеть имеет все шансы, чтобы приобрести приставку «супер». Они добавили, сообщают «РБК», что приложение на базе нескольких связанных продуктов будет самым большим приоритетом на ближайшие три года.

Сегодня через приложение соцсети можно оплатить одежду, заказать такси, авиабилеты, а также доставку еды.

Первые суперприложения были разработаны в Китае. Они объединяли в себе функции мессенджеров, соцсетей, онлайн-торговли и обмена валют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «ВКонтакте» обновил дизайн приложения. В последний раз пользователей радовали новой картинкой два года назад.