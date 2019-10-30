Семак прокомментировал итоги матча «Зенита» с «Томью»

Главный тренер объяснил, почему на поле вышел именно такой состав.

Пресс-конференция состоялась сегодня, 30 октября, сразу после встречи «Зенита» с «Томью». Для «сине-бело-голубых» игра выдалась крайне удачной – она завершилась со счетом 4:0 и дала шанс футболистам выйти в четвертьфинал Кубка России. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что решил дать возможность поиграть тем ребятам, которые не очень часто выходят на поле. Именно поэтому болельщики не увидели Артема Дзюбу.

«Дали возможность сыграть ребятам, которые сейчас выступают не так много. Хорошая игра за исключением небольшого периода в первом тайме. Ребята молодцы, кубковые матчи всегда сложные. Поздравляю команду!»»,

— поделился Семак своим мнением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что болельщики «Зенита» посвятили баннер жертвам теракта рейса-9268. Ровно четыре года назад в результате инцидента погибли 224 человека.