Русские в Финляндии убивают реже чем цыгане

Цыгане в Финляндии совершают преступления в 16 раз чаще, чем коренное население. Фото: Pixabay

Цыгане в Финляндии совершают преступления в 16 раз чаще, чем коренное население. Фото: Pixabay

Институт криминологии и правовой политики Krimo опубликовал данные о преступлениях против жизни. Статистика стала причиной большого скандала.

Внимание в статистике сразу привлек некоторый факт. В опубликованных данных цыган отделили от коренного населения и выделили в отдельную этническую группу наравне с другими проживающими в Финляндии меньшинствами.

Согласно статистике института, на территории Финляндии преступления с участием цыган происходят в 16 раз чаще, чем с коренным населением. Такие данные цыгане сочли оскорбительными и расистскими. Они уверены, что статистика искажена, а их выставили в плохом свете.

Как сообщает YLE, цыганские общественные организации неприятно удивлены, что их выделили в отдельную группу.

Отмечается, что соответствующие данные собираются с 2008 года, однако скандал вокруг сложившейся ситуации возник только сейчас.

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