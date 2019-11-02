Подлодку «Лошарик» доставили на ремонт в Северодвинск

В результате пожара на "Лошарике" погибли 14 человек. Фото: pixabay.com

В результате пожара на "Лошарике" погибли 14 человек. Фото: pixabay.com

Подводный аппарат, на котором 1 июля 2019 года случился пожар, доставили в Центр судоремонта «Звездочка», расположенный в Северодвинске.

О том, что глубоководный аппарат отбуксирован на ремонт, стало известно в субботу, 2 ноября. По информации ТАСС, ссылающегося на источник в оборонно-промышленном комплексе, объемы необходимых работ и сроки их проведения уточнят после того, как будет проведено исследование состояния деталей «Лошарика».

Однако в самом представительстве Центра судоремонта не дали никаких комментариев относительно того, что подлодку доставили к ним.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в посольстве Соединенных штатов объяснили, почему американские дипломаты пытались проникнуть на поезде в Северодвинск, куда иностранным туристам въезд запрещен.