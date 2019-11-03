Эксперты выяснили, в какой сфере работают самые счастливые россияне

Исследование компании по трудоустройству показало, что самые счастливые работники трудятся в сфере медицины, фармацевтики, а также в некоммерческих организациях по госслужбе. А самыми несчастными оказались сотрудники в автомобильном бизнесе и рабочие.

Как говорится в исследовании Headhunter, жители России, занимающие должности в медицине, фармацевтике, благотворительности и на госслужбе, живут более радостно, если сравнивать со специалистами других сфер. В ходе исследования было опрошено 5,5 тысяч граждан.

А наименее счастливыми себя чувствуют представители рабочих профессий и специалисты автобизнеса. Также эксперты выяснили, где живут счастливые люди. Оказалось, что наиболее счастливо себя чувствуют жители Ханты-Мансийского АО и Краснодарского края. А несчастные россияне, как оказалось, живут в Ставрополье и Пермском крае.

Ощущение счастья меняется и в зависимости от возраста. Опрос показал, что респонденты в возрасте от 55 лет чувствуют себя намного счастливее, чем молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы главные страхи жителей России.