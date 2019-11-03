Эксперты выяснили, в какой сфере работают самые счастливые россияне

Эксперты выяснили, в какой сфере работают самые счастливые россияне
Самые счастливые работники трудятся в сфере медицины и фармацевтики. Фото: pixabay

Исследование компании по трудоустройству показало, что самые счастливые работники трудятся в сфере медицины, фармацевтики, а также в некоммерческих организациях по госслужбе. А самыми несчастными оказались сотрудники в автомобильном бизнесе и рабочие.

Как говорится в исследовании Headhunter, жители России, занимающие должности в медицине, фармацевтике, благотворительности и на госслужбе, живут более радостно, если сравнивать со специалистами других сфер. В ходе исследования было опрошено 5,5 тысяч граждан.

А наименее счастливыми себя чувствуют представители рабочих профессий и специалисты автобизнеса. Также эксперты выяснили, где живут счастливые люди. Оказалось, что наиболее счастливо себя чувствуют жители Ханты-Мансийского АО и Краснодарского края. А несчастные россияне, как оказалось, живут в Ставрополье и Пермском крае.

Ощущение счастья меняется и в зависимости от возраста. Опрос показал, что респонденты в возрасте от 55 лет чувствуют себя намного счастливее, чем молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы главные страхи жителей России.

опрос работа россия счастье
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Квентин Тарантино выбрал лучший фильм этого года
Синоптики Гидрометцентра обещают «розовую зиму» в России
Эксперты выяснили, в какой сфере работают самые счастливые россияне
Электрички в Ленобласти подешевели на 90% для льготников
Как петербуржцы отметят День народного единства
В Норвегии предложили отменить антироссийские санкции
Музыканту в Лондоне вернули забытую им в поезде скрипку за $320 тысяч
Налог для самозанятых введут по всей России в следующем году