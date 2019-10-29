Названы главные страхи жителей России

Больше всего россияне боятся за здоровье своих близких. Фото: pixabay

Больше всего россияне боятся за здоровье своих близких. Фото: pixabay

Социологи выяснили, что в первую очередь россияне волнуются за здоровье своей семьи, а также боятся войны и произвола властей, говорится в исследовании «Левада-центра»

Также у россиян есть страхи по поводу своего здоровья, бедности, возврата к репрессиям и ужесточения политического режима. Помимо этого, в топе рейтинга есть страхи нападения злоумышленников, заболевания СПИДом и смерти, сообщает РБК

Согласно данным социологов, перечень страхов россиян практически не менялся с 1994 года, когда этот опрос проводился впервые.

Эксперт считает, что страх произвола властей связан с жесткими действиями правоохранителей в последнее время. Речь идет, в частности, об инцидентах на московских протестах, а также о деле с наркотиками журналиста Ивана Голунова.

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