Житель Ленобласти удар ножом своего собутыльника

В поселке имени Тельмана Тосненского района Ленобласти местный житель поругался со своим гостем во время совместного распития и ударил его ножом. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили в главке МВД по региону, все произошло в ночь с пятницы на субботу, 2 ноября. Примерно в половину второго ночи в одном из домов по Октябрьской улице, 43-летний мужчина распивал алкоголь со своим 35-летним приятелем. Внезапно между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин жилища схватил нож и ударил им собутыльника. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция задержала нападавшего для дальнейшего разбирательства. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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