Василий Уткин назвал «Зенит» «империей зла»

В очередной раз спортивный комментатор не смог не высказаться о футбольном клубе.

Своим мнением блогер поделился в новом ролике на YouTube-канале. Весь ролик он посвятил петербургскому футбольному клубу «Зенит». Василий Уткин убежден, что «сине-бело-голубые» – «империя зла», которая решает все проблемы благодаря деньгам. Он считает, что в ростовской команде играет намного больше воспитанников клуба, чем в «Зените». Таким образом, уверен Уткин, петербургская команда вредит самой себе.

Комментатор убежден, что судейство в матче с ЦСКА было нечестным. Счет, по мнению Уткина, должен был совсем другим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Уткин пошутил над «Зенитом» и успехами клуба. Он считает, что «Зенит» обязательно победит «Сочи» и «Оренбург», так как у клубов один спонсор. Из-за этого, уверен эксперт, в турнирной таблице Российской премьер лиги должно быть на шесть очков больше.