Смольный разъяснил, как ветеранам выдадут выплаты и медали в 2020 году

В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранов наградят юбилейной медалью и предоставят им единовременную выплату в размере от 3 до 7 тыс. рублей.

Награждение медалью будет осуществляться районными администрациями по месту жительства, сообщает комитет по социальной политике. Их вручат инвалидам и ветеранам ВОВ, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

Денежную выплату в 2020 году получит около 350 тыс. петербуржцев. В автоматизированном порядке деньги выдадут в мае 2020 года. Не получившие выплату автоматически, должны до 5 декабря 2020 года подать заявление в администрацию района по месту жительства.

Выплаты предоставляются ветеранам ВОВ, вдовам инвалидов и участников ВОВ, а также петербуржцам, родившимся до 3 сентября 1945 года. Размер выплаты зависит от категории граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил постановление о единовременной выплате ветеранам ВОВ.