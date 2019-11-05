Из петербургской коммуналки экологи вывезли 100 кг ртути

За прошедшую неделю специалисты СПб ГУП «Экострой» обработали 204 обращения горожан и утилизировали 104,2 килограмма химических отходов.

Сотрудники ведомства провели проверку по тринадцати адресам, где было необходимо устранить последствия разлива ртути из термометра. Как сообщили в Комитете по природопользованию, наиболее масштабным вызовом на этой неделе было обращение жителей одной из петербургских коммунальных квартир. Из коммуналки в Невском районе экологи утилизировали 100 килограмм ртутьсодержащих отходов.

Также, специалисты «Эокостроя» вывезли 14 люминисцентных ламп с контейнерной площадки в Красногвардейском районе Петербурга, горшок для цветов с попавшими в него ртутными каплями в Невском районе города и 700 грамм просроченных лекарств в Василеостровском районе.

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