«Теплосеть» объяснила отключение воды и отопления на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга несколько домов 5 ноября остались без отопления и горячего водоснабжения. Причиной этого оказались ремонтные работы на Большом проспекте В.О.

На отсутствие отопления пожаловались местные жители в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в соцсети «ВКонтакте».

«Соседи, скажите, пожалуйста, кто на 17-18 линии живет, есть у вас горячая вода и отопление? Позвонила в диспетчерскую управляющей компании. Говорят, город отключил, но что-то тишина везде», — рассказала петербурженка Светлана.

Без воды также остались жители дома на Морской, 39. В доме 43 на 18-й линии В.О. временно отключили горячую воду и отопление.

Как сообщили gazeta.spb.ru в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на Большом проспекте В.О., 63 ведутся ремонтные работы. На устранение дефекта в виду сложной коммуникационной инфраструктуры направили дополнительные бригады.

«Администрация района и управляющие компании оповещены. Для корректировки платы за ГВС необходимо обращаться в свою управляющую организацию», — уточнили в пресс-службе «Теплосети».

По данным администрации Василеостровского района, без центрального отопления 5 ноября остались 85 строений, в том числе 29 жилых домов, три детских учреждения и два медицинских. Горячую воду отключили в двух зданиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что об отключении воды в Ленинградской области.