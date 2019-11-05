В Петербурге владельцы комнат в коммуналках и авторухляди могут получить налоговые льготы

В петербургский парламент намерены внести четыре блока корректировок, касающихся налогов и сборов.

Так, изменения первого блока коснутся предпринимателей. Они смогут рассчитывать на налоговые льготы только при отсутствии долгов перед бюджетом, КИО, а также внебюджетными фондами. Второй блок корректировок направлен на замену налоговых льгот субсидиями на землю и имущество для государственных учреждений социальной сферы, его рассчитывают реализовать в 2021 году.

В третьем блоке обсуждается отмена неэффективных льгот. Это коснется владельцев транспортных средств, произведенных более тридцати лет назад. Льготы для пенсионеров, между тем, продолжат действовать. Четвертый блок подразумевает введение налоговых льгот на недвижимость для собственников жилья в коммуналках, владельцам комнат уменьшат налог на сумму кадастровой стоимости 10 квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для льготных категорий граждан электрички в Ленобласти подешевеют на 90%.