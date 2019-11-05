Правительство не поддержало законопроект о единой квитанции за ЖКУ

Правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о едином платежном документе (ЕПД) для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

«Правительство не поддержало нормы, предложенные в законопроекте», —заявили в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко, сообщает ТАСС.

В июне в Госдуму был внесен законопроект о ЕПД. Планировалось, что в документе будут указаны следующие пункты: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, а также за вывоз мусора и взнос за капремонт.

Кроме того, планировалось, что с появлением единого платежного документа сократятся риски хищений средств управляющими компаниями и расчеты станут более прозрачными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург за последние три года переплатил за свет 1 млрд и 778 млн рублей. Дмитрий Коптин встретился с жителями Выборгского района Петербурга. Глава комитета по тарифам Петербурга рассказал подробности занижения роста тарифов на ЖКХ.