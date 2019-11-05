Семак о матче с «Лейпцигом»: «Нужно привыкать играть в Лиге чемпионов, тут ошибок не прощают»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

«Шанс был в быстрых атаках. В Германии не могли в даже выйти, сегодня были моменты, но мы их не реализовали. Нужно привыкать играть в Лиге чемпионов, тут ошибок не прощают, уровень высокий», — отметил Семак, сообщает Sports.ru.

Напомним, петербургский «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу немецкого клуба. Для «Зенита» это уже второе поражение от «Лейпцига» на групповой стадии.

Матч «Зенит» — «Лейпциг» прошел 5 ноября на «Газпром Арене». Матч обслуживала израильская бригада арбитров. Главным судьей встречи был 38-летний Орель Гринфельд.

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